POL-EL: Lingen - Motorradfahrer schwer verletzt

Twist (ots) - Gestern in der Zeit von 6 Uhr bis 15 Uhr kam es in der Georgsdorfer Straße zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem Einfamilienhaus. Aus dem Haus entwendeten sie Schmuck und Bargeld und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Höhe des entstandenen Schadens steht aktuell noch nicht fest. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer ...

