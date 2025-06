POL-EL: Nordhorn - 13-jähriger Radfahrer schwer verletzt - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Meppen (ots) - In der Nacht zu Donnerstag haben bislang unbekannte Täter versucht, in ein Dorfgemeinschaftshaus am Stationsweg in Meppen einzubrechen. Der Versuch misslang. Des Weiteren kam es zwischen Mittwoch und Donnerstag zu einem Einbruch in einen Verkaufsraum bei einer Sportstätte am Grenzweg in Meppen. Hier entwendeten die Täter Alkohol und Süßwaren. An der Obergerichtsstraße versuchten ebenfalls unbekannte ...

