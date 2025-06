Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Mehrere Einbrüche in Meppen

Meppen (ots)

In der Nacht zu Donnerstag haben bislang unbekannte Täter versucht, in ein Dorfgemeinschaftshaus am Stationsweg in Meppen einzubrechen. Der Versuch misslang. Des Weiteren kam es zwischen Mittwoch und Donnerstag zu einem Einbruch in einen Verkaufsraum bei einer Sportstätte am Grenzweg in Meppen. Hier entwendeten die Täter Alkohol und Süßwaren. An der Obergerichtsstraße versuchten ebenfalls unbekannte Täter zwischen Mittwoch und Donnerstag, in ein Geschäft einzubrechen. Es blieb bei einem Versuch. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Ob die Taten im Zusammenhang stehen, wird derzeit ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

