POL-EL: Drogenrazzien in Haren und Meppen - Polizei findet belastendes Beweismaterial

Lingen (ots) - Am heutigen Tag kam es auf der Meppener Straße in Lingen zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Ein 30-jähriger Fahrzeugführer eines VW Tiguan befuhr die Meppener Straße stadteinwärts. In Höhe des Unfallortes kam der Fahrer rechts von der Fahrbahn ab und touchierte einen am Straßenrand geparkten BMW 1er. Beide Fahrzeuge wurden bei ...

