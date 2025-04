Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Entwendte Fahrräder an Eigentümer übergeben

Mühlhausen (ots)

In den frühen Morgenstunden des 24.04.2025 entwendeten unbekannte Täter zwei hochwertige Fahrräder in Mühlhausen, Nonnenbergstraße von einem Hinterhof. Hierzu erfolgte ein Presseaufruf zu Hinweisen auf die Täter und Tatumstände. In den Abendstunden des 25.04.2025 wurde die Geschädigte über die Internetplattform Facebook kontaktiert. Der Verfasser der Nachricht bot der Geschädigten an, gegen einen Finderlohn die Fahrräder zurückzubringen und Hinweise zu den Tätern geben zu können. Auf das Angebot ging die Geschädigte ein und kontaktierte anschließend die Polizei. Nach Bekanntwerden des Übergabeortes und Zeitpunkt der Übergabe wurde dieser observiert. Am 25.04.2025 gg. 23.45 Uhr erschien eine männliche Person am vereinbarten Übergabeort im Stadtgebiet Mühlhausen mit dem Beutegut. Durch die Polizeibeamten erfolgte der Zugriff. Bei dem Täter handelt es sich um einen 27-jährige Mann aus Mühlhausen, welcher zurückliegend bereits polizeilich in Erscheinung getreten war. Gegen den Täter wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verdacht der Hehlerei eingeleitet. Inwieweit der Täter an der Ausgangstat des Diebstahls beteiligt war, müssen weitere Ermittlungen ergeben. Vor Ort wurden die Fahrräder an die Geschädigte übergeben.

