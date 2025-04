Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugenaufruf nach Verkehrsgeschehnissen

Iserlohn / Lüdenscheid (ots)

Iserlohn - Zeugen gesucht

An Karfreitag, gegen 18:30 Uhr, flüchtete ein 15-jähriger Rollerfahrer im Bereich der Seilerseestraße vor der Iserlohner Polizei. Er entzog sich einer Kontrolle, dabei kam es zu mehreren gefährlichen Verkehrssituation und beinahe Unfällen. Später konnte er schließlich gefasst werden, gegen ihn wird wegen einer Verkehrsgefährdung ermittelt. Die Polizei bittet Zeugen und Betroffene sich unter 02371 / 9199-0 auf der Wache in Iserlohn zu melden.

Lüdenscheid - Zeugen gesucht

Am gestrigen Vormittag kam es in Lüdenscheid, im Bereich der Knapper Straße / Friedrichstraße, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fußgänger. Der gestürzte ältere Herr mit Rollator gab an, dass ihm mehrere, bisher unbekannte, Personen zur Hilfe geeilt seien. Weil die Ersthelfer zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme nicht mehr vor Ort waren, sucht die Polizei nun Zeugen zur Klärung des genauen Unfallhergangs. Hinweise nimmt die Lüdenscheider Polizei unter 02351 / 9099-0 entgegen. (hün)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell