Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Sondereinsatz Verkehr: Rahmedetalbrücke

Lüdenscheid (ots)

Heute kam es erneut zu einem Sondereinsatz im Zusammenhang mit dem Verkehr in Lüdenscheid nach Sperrung der Rahmedetalbrücke. So wurden heute 161 Fahrzeuge über 3,5t kontrolliert, 20 Verstöße gegen das Durchfahrtsverbot wurden hier geahndet. Davon wiesen 15 Fahrzeuge eine Zulassung im Ausland auf, 27 Verstöße wurden bei Lkw übrigens wegen der mangelhaften Fahrzeugtechnik festgestellt. Ein Fahrzeug wurde vor Ort stillgelegt wegen technischer Mängel, 5 mal wurde gegen Sozialvorschriften verstoßen. 5 weitere Verstöße erfolgten auf Grund mangelhafter Ladungssicherung, Alkohol und Drogen waren erfreulicherweise bei keiner Kontrolle im Spiel. Im Rahmen der Kontrollen wurde auch die Geschwindigkeit gemessen - gleich 171 Verstöße stellten die Beamten fest. 40 Personen verstießen zudem gegen "Anlieger-Frei" Regelungen in der Umgebung, es folgen Ordnungswidrigkeitenverfahren. Auch künftig wird es zu ähnlichen Kontrollen kommen. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell