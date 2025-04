POL-MK: Vermisste 13-Jährige wieder da

Hemer (ots) - Über Ostern waren Einbrecher im Woeste-Gymnasium an der Albert-Schweitzer-Straße. Die Täter durchwühlten mehrere Klassenzimmer und entwendeten einen Beamer. Zwischen Donnerstag vergangener Woche und Dienstagmorgen wurde an der Oesestraße in eine Firma eingebrochen. Unbekannte drangen in die Firma ein, brachen im Inneren eine Tür auf und durchwühlten im Büro sämtliche Schubladen und Schränke. Die ...

