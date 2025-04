Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: Großfeuer in Holzdorf - 140 Einsatzkräfte im Einsatz

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Rendsburg (ots)

Büdelsdorf - (Kreis Rendsburg-Eckernförde), 05.04.2025, 02:30 Uhr Feuer Größer als Standard.

In der Nacht auf Samstag, 5. April 2025, ist es in Holzdorf, Ortsteil Harzmoor, zu einem Großfeuer gekommen. Der Brand ist gegen 2.30 Uhr aus bislang unbekannter Ursache im Carport eines Einfamilienhauses im Außenbereich ausgebrochen. Ein Mann bemerkte durch das Fenster einen Feuerschein und weckte daraufhin die übrigen Bewohner des Hauses. Alle sieben Personen verließen das Haus, verletzt wurde niemand. Die betroffene Familie konnte in einem nahegelegenen Gasthof untergebracht werden. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Den rund 140 Einsatzkräften gelang es, ein vollständiges Übergreifen der Flammen auf das Hauptgebäude zu verhindern. Der Anbau und das Carport brannten vollständig aus. Beteiligt waren die Wehren aus Holzdorf, Rieseby/Zimmert, Loose, Eckernförde, Sieseby und Waabs sowie der Löschzug Gefahrgut Rendsburg-Eckernförde und die Technische Einsatzleitung. Auch ein Rettungswagen sowie drei Streifenwagen der Polizei waren im Einsatz.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde, übermittelt durch news aktuell