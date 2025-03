Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: Rendsburg als Hotspot der Feuerwehrmusik

Rendsburg

Einmal mehr "lieferten unsere Musikzüge ab" und machten die Nordmarkhalle zu DEM Mekka für Feuerwehrmusik in Schleswig-Holstein. Am Freitag, dem 07.03. trafen die Musikzüge aus Aukrug, Breiholz, Jevenstedt, Amt Eidertal und Hohenwestedt/Hademarschen auf ein fast ausverkauftes Haus. Bereits beim Einzug der MusikerInnen gab es großen Applaus. Nach der Begrüßung der zahlreichen Ehrengäste aus Politik, Feuerwehrwesen, Musikszene und befreundeter Organisationen gab der Kreisbrandmeister Mathias Schütte das Mikrofon frei für den Moderator Mathias Behrendt, der in gewohnt launiger Weise durch den Abend führte. Er hatte viel zu tun, aber keine Mühe, das Publikum in seinen Bann zu ziehen. Das Programm war lang, bunt gemischt und außergewöhnlich vielfältig. Der Musikzug Breiholz begann eher klassisch mit dem Concerto d' amore, um weniger später mit The sound of silence das Publikum zum Träumen zu bringen. Die Aukruger swingten und jazzten zu American Patrol und Just a closer walk, um danach mit Winnetou durch die Prämie zu reiten. Mit Jevenstedt wurde es funky zu Mercy, Mercy Mercy, bevor sie die Beatles wieder auferstehen ließen. Das Feuerwehrorchester Amt Eidertal nahm die Zuhörer mit der Eisenbahn ins Lummerland, wo es kurz danach nach Italien zu den Italo Pop Classics ging. Mit den Musikfreunden aus Hohenwestedt/Hademarschen und Sänger Reiner Spettl ging es ganz traditionell auf die Vogelwiese, die laut Moderator definitiv nicht an einem Nordmarkhallenwochenende fehlen durfte. Danach wurde mit Udo Jürgens Griechischer Wein getrunken. Mit dem schottischen Volkslied Auld lang syne als obligatorische Zugabe aller Musikzüge nach dem Traditionsmarsch "Gruß an Kiel" fand das Konzert seinen würdigen Höhepunkt mit ganz viel Gänsehautpotential. Das Publikum dankte allen MusikerInnen mit kaum enden wollendem Applaus.

Der zweite Teil der Konzertreihe startete am Samstag bereits um 18.00 Uhr. Die Begrüßung durch den zweiten Kreisbrandmeister Dirk Hagenah fiel naturgemäß kürzer aus. So blieb viel Zeit für ein starkes Musikprogramm. Der Musikzug aus Fockbek mit ihrem Dudelsacksolisten Florian Faust reiste mit "Highland Cathedral" nach Schottland und in einer 80er (Kult)tour zurück durch die Zeit der Neuen Deutschen Welle. Die MusikerInnen aus Nübbel brachten u.a. die musikalisch gewaltigen Pop- und Rockarrangements von Abba und Santiano auf die Bühne. Der Musikzug Amt Nortorfer Land begeisterte gewohnt stilsicher mit der Westside Story aus dem Musical von Leonard Bernstein. Das Popepos "Music" mit dem stimmgewaltigen Gesangssolisten Matze sorgte für Gänsehautfeeling. Um die gesamte Bandbreite der Blasmusik abzudecken, erklang aus Elsdorf-Westermühlen eher traditionelle Blasmusik wie der Marsch Hoch Heidecksburg. Die Polka mit dem Titel "Ein halbes Jahrhundert" wirkte wie das Motto für eine ganz besondere Ehrung. Der musikalische Leiter aus Elsdorf-Westermühlen Rolf Hagemann hatte an diesem Abend seinen letzten Auftritt in erster Reihe. Er wurde durch den Musikzugführer, Thies Reick und den Kreisfachwart für Musik Dirk Rathmann für sein langjähriges Wirken mit der Goldenen Dirigentennadel des Deutschen Feuerwehrverbandes und der Bundesvereinigung deutscher Musikverbände ausgezeichnet.

Mit dem Abendlied nach der Brahms-Melodie "Guten Abend, gute Nacht" aus dem Arrangement von Manfred Peter wurde das Publikum unter großem Applaus für das Jahr 2025 verabschiedet. Alle Akteure freuen sich auf ein Wiedersehen und -hören am 1. Märzwochenende 2026 im "Bullentempel" in Rendsburg.

