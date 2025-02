FW-RD: Feuer zerstört Seniorenwohnungen in Felde Felde - (Kreis Rendsburg-Eckernförde), 18.02.2025, 12:05 Uhr Feuer in einer Seniorenwohnanlage in Felde - Wohnungen sind unbewohnbar.

Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

Felde - (Kreis Rendsburg-Eckernförde), 18.02.2025, 12:05 Uhr Feuer in einer Seniorenwohnanlage in Felde - Wohnungen sind unbewohnbar.

Am Dienstagmittag, dem 18. Februar 2025, brach aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer in einer Seniorenwohnanlage in Felde aus. Eine enorme Rauchwolke war am Himmel sichtbar und erstreckte sich über mehrere Kilometer. Als die Feuerwehr eintraf, waren die Bewohner bereits in Sicherheit und konnten dem Rettungsdienst übergeben werden. Das Feuer breitete sich rasch über den Dachstuhl aus, doch die Feuerwehr konnte durch einen intensiven Löschangriff verhindern, dass es auf die zwei benachbarten Wohnungen übergriff. Den Einsturz des Daches konnte die Feuerwehr jedoch nicht abwenden, was zu weiteren Komplikationen bei den Löscharbeiten führte. Aufgrund der herabgestürzten Dachteile mussten die Einsatzkräfte mühsam das Feuer bekämpfen, was dazu führte, dass die Nachlöscharbeiten sich bis in die späten Nachmittagsstunden hinzogen. Die betroffenen Wohnungen sind nach dem Brand unbewohnbar, und die Bewohner wurden durch das Ordnungsamt sowie den Bürgermeister anderweitig untergebracht. Insgesamt waren 80 Einsatzkräfte vor Ort. Die Einsatzstelle wurde anschließend an die Kriminalpolizei übergeben, die nun mit den Ermittlungen beginnen wird und den Brandort beschlagnahmt hat. Aktuell können keine Informationen zur Schadenshöhe oder zur Brandursache gegeben werden.

Einsatzkräfte: Feuerwehr Felde, Feuerwehr Westensee, Feuerwehr Wrohe, Feuerwehr Krummwisch, Feuerwehr Melsdorf, Feuerwehr Achterwehr, Feuerwehr Bredenbek, Feuerwehr Nortorf, Löschzug-Gefahrgut Kreis Rendsburg-Eckernförde, Rettungsdienst, Ordnungsamt, stv. Amtswehrführung, stv. Kreiswehrführer, Polizei, Kripo und Kreispressewart

