BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Bahnhof Kaldenkirchen

Kleve - Kempen - Kaldenkirchen (ots)

Bereits am Mittwoch, dem 29.05.2024 überprüfte die Bundespolizei Reisende im Regionalexpress 13 von Venlo nach Viersen. Um 10:10 Uhr wurden auch die Personalien eines 22-jährigen Äthiopiers mit den polizeilichen Datenbeständen abgeglichen. Hierbei stellte sich heraus, dass ihn die Staatsanwaltschaft München II mit drei Vollstreckungshaftbefehlen sucht. Der Gesuchte ist durch das Amtsgericht Dachau wegen Beleidigung, Sachbeschädigung und Körperverletzung jeweils zu Geldstrafen verurteilt worden. Da der Mann die Geldstrafen nur teilweise beglichen hat, wurde er noch vor Ort durch die Bundespolizei verhaftet und zum Bundespolizeirevier nach Kempen gebracht. Der Verurteilte konnte die Restgeldstrafe in einer Gesamthöhe von 1492,35 Euro inklusive Kosten nicht begleichen. Dadurch kann er die nun fällige 97-tägige Ersatzfreiheitsstrafe nicht abwenden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen lieferte die Bundespolizei den Mann zum Haftantritt in die Justizvollzugsanstalt nach Moers ein.

