Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: Nächtlicher Großeinsatz in Nortorf - Feuer in einem Wohn- und Geschäftshaus

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Rendsburg (ots)

Nortorf - (Kreis Rendsburg-Eckernförde), 01.03.2025, 23:07 Uhr Feuer Standard, 23:10 Uhr Feuer Größer als Standard im weiteren Einsatzverlauf Einstichwortanpassung auf FEU 2.

In der Nacht von Samstag (01.03.2025) auf Sonntag ist aus bisher unbekannter Ursache ein Feuer in einem Wohn- und Geschäftshaus ausgebrochen. Beim eintreffen der Feuerwehren stand der hintere Gebäudeteil in Vollbrand, hier handelte es sich um einen Holzverschlag, mit diversen gelagerten Gegenständen. Das Feuer griff auf die Geschäftszeile über. Ein Übergreifen auf ein benachbartes Wohngebäude konnte durch das schnelle eingreifen verhindert werden. Die Bewohner des Wohngebäudes wurden vorsorglich evakuiert, konnten aber später wieder in Ihre Wohnungen zurück. Insgesamt waren 90 Einsatzkräfte im Einsatz. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand. Die Einsatzstelle wurde anschließend der Kriminalpolizei übergeben, diese wird die Ermittlungen aufnehmen und hat den Brandort beschlagnahmt. Zur Schadenshöhe sowie zur Ursache kann derzeit keine Auskunft erteilt werden.

Einsatzkräfte: Feuerwehr Nortorf, Feuerwehr Ellerdorf, Feuerwehr Schülp bei Nortorf, Feuerwehr Timmaspe, Feuerwehr Dätgen, Löschzug-Gefahrgut Kreis Rendsburg-Eckernförde, Rettungsdienst, Polizei, Kripo, stell. Kreiswehrführer, Technische Einsatzleitung des Kreises Rendsburg-Eckernförde und Kreispressewart

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde, übermittelt durch news aktuell