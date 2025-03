FW-RD: Verkehrsunfall auf der A 210 bei Bredenbek - PKW in Flammen

Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

Verkehrsunfall auf der A 210 bei Bredenbek - PKW in Flammen

Rendsburg

Bredenbek - (Kreis Rendsburg-Eckernförde), 31.03.2024, 17:46 Uhr PKW Brand nach Verkehrsunfall.

Am Montagabend gegen 17:46 Uhr ereignete sich aus bislang ungeklärter Ursache ein Verkehrsunfall an der Anschlussstelle der A 210 in Bredenbek. Zwei Fahrzeuge, darunter ein Elektrofahrzeug, kollidierten. Alle beteiligten Personen konnten sich selbstständig aus den Fahrzeugen befreien. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand ein PKW bereits in Flammen. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer, während die Feuerwehr Kronshagen am Elektrofahrzeug Sicherungsmaßnahmen durchführte.

Zwei Personen wurden verletzt und in umliegende Kliniken gebracht. Insgesamt waren 35 Einsatzkräfte der Feuerwehren Bredenbek und Kronshagen im Einsatz. Für die Dauer der Rettungs- und Löscharbeiten blieb die Straße im Bereich der Unfallstelle gesperrt.

Einsatzkräfte: Feuerwehr Bredenbek, Feuerwehr Kronshagen, Rettungsdienst, Notarzt und Polizei.

