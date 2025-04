Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche - E-Scooter gestohlen -

Hemer (ots)

Über Ostern waren Einbrecher im Woeste-Gymnasium an der Albert-Schweitzer-Straße. Die Täter durchwühlten mehrere Klassenzimmer und entwendeten einen Beamer.

Zwischen Donnerstag vergangener Woche und Dienstagmorgen wurde an der Oesestraße in eine Firma eingebrochen. Unbekannte drangen in die Firma ein, brachen im Inneren eine Tür auf und durchwühlten im Büro sämtliche Schubladen und Schränke. Die Polizei sicherte Spuren. Bei der Anzeigenaufnahme war noch nicht klar, was die Täter erbeutet haben.

Unbekannte sind zwischen Donnerstagabend und Dienstagmorgen in mehrere Garagen an der Oesestraße eingebrochen. Aus einer der Garagen wurde ein Fahrzeug gestohlen. Es handelt sich um einen älteren, nicht angemeldeten grauen Seat Ibiza 6L. Vermutlich in demselben Zeitraum wurde an der Oesestraße versucht, in eine Firma einzubrechen. Die Täter zerschlugen mehrere Fenster und versuchten, eine Tür aufzuhebeln.

An einem Haus am Brockhauser Weg wurden zwischen dem 11. April und Dienstag dieser Woche ein Blitzableiter und eine Sat-Schüssel beschädigt. Die Polizei bittet in allen Fällen um Hinweise unter Telefon 9099-0.

Am Dienstagabend zwischen 19 und 19.20 Uhr wurde an der Bachstraße, Ecke Wittekindstraße ein abgestellter E-Scooter gestohlen. Zwei Freunde hatten dort ihre E-Scooter an einem Treppengeländer angeschlossen. Als sie zurückkehrten, hing nur noch das Schloss am Geländer und eines der Fahrzeuge war weg. Der zweite, zusätzlich durch eine elektronische PIN gesicherte Roller, lag auf dem Boden. Die Polizei hat das gestohlene Fahrzeug zur Fahndung ausgeschrieben.

Bei einer Verkehrskontrolle am Dienstagabend fiel einer Polizeistreife auf der Mendener Straße ein sehr eiliger Pkw-Fahrer auf. Er war unterwegs in Richtung Menden und fuhr an der Kreuzung zum Höcklingser Weg einem anderen Fahrzeug (vermutlich ein Seat) so dicht auf, dass der andere Fahrer nach rechts ausscherte. Der überholte über Sperrflächen und ignorierte die Tempo-Begrenzung. Die Polizeibeamten gaben Anhaltesignale, denen der Fahrer folgte. Der 24-jährige, in Menden gemeldete Mann musste seinen Weg ohne seinen Wagen fortsetzen: Die Polizeibeamten beschlagnahmten seine Fahrerlaubnis und schrieben eine Strafanzeige wegen eines verbotenes Kraftfahrzeugrennens. Die Polizei bittet den Fahrer des beschriebenen Seat oder andere Fahrerinnen oder Fahrer, die von der Fahrweise des 24-Jährigen beeinträchtigt wurden, sich zu melden unter Telefon 9099-0. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell