Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Autos im Fokus

Iserlohn (ots)

Am Hoppenbeul wurde Sonntag zwischen 10-10.45 Uhr ein Pkw aufgebrochen, in dem sich Lampen befanden. Diese wurden entwendet. Unbekannte machten sich außerdem von Samstag auf Sonntag an einem Auto am Echelnteichweg zu schaffen, an der Leckingser Straße wurden zwischen Samstagnachmittag und Montagfrüh zudem die Kennzeichen eines Pkw entwendet. Nun bittet die Polizei um Hinweise. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell