POL-MK: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Minderjähriger

Plettenberg (ots) - Unbekannte sind zwischen dem 11. April und Ostermontag-Morgen in eine Wohnung Am Beiese eingebrochen. Der oder die Täter entwendeten Schmuck. Ein 21-jähriger Plettenberg unterlag am frühen Samstagmorgen im Kampf gegen einen Snack-Automaten. Kurz vor 1.30 Uhr in der Nacht entdeckte ein Passant den jungen Mann, der eingeklemmt unter einem umgekippten Automaten auf dem Gehweg lag. Er wählte den ...

mehr