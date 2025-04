Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Im Kampf mit dem Snack-Automaten unterlegen

Plettenberg (ots)

Unbekannte sind zwischen dem 11. April und Ostermontag-Morgen in eine Wohnung Am Beiese eingebrochen. Der oder die Täter entwendeten Schmuck.

Ein 21-jähriger Plettenberg unterlag am frühen Samstagmorgen im Kampf gegen einen Snack-Automaten. Kurz vor 1.30 Uhr in der Nacht entdeckte ein Passant den jungen Mann, der eingeklemmt unter einem umgekippten Automaten auf dem Gehweg lag. Er wählte den Notruf. Polizeibeamte und weitere Passanten hoben das Gerät an, so dass sich der 21-Jährige befreien konnte. Er erzählte der Polizei, wie er in die missliche Lage geraten war: Er habe Geld in den Automaten gesteckt, doch das Gerät weigerte sich, den gewünschten Snack auszuspucken. Vor Wut trat der 21-Jährige auf den Automaten ein und rüttelte an ihm. Plötzlich sei das Gerät nach vorn auf ihn drauf gekippt. Die Feuerwehr richtete das völlig ramponierte Gerät wieder auf. Der alkoholisierte 21-Jährige wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Er bekam eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell