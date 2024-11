POL-COE: Nottuln, Potthof/ Mann droht mit Machete

Coesfeld (ots) - An der Weseler Straße in Appelhülsen sind Unbekannte in das Büro einer Kfz-Werkstatt eingebrochen. Zwischen 17 Uhr am Freitag (15.11.24) und 11 Uhr am Samstag (16.11.24) beschädigten die Täter eine Fensterscheibe. Sie entwendeten nach bisherigem Stand ein Prüfgerät. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 ...

