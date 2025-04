LPI-NDH: Umgebaute Simson in Sollstedt

Nordhausen (ots) - Am 25.04.2025, gegen 13:00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte eine 39jährige Fahrerin eines Pkw Audi in Nordhausen in der Halleschen Straße. Ein Drogenvortest schlug an, woraufhin eine Blutentnahme angeordnet wurde. Ein Bußgeldverfahren wird eingeleitet. Um 23:15 Uhr wurde in Nordhausen in der Parkallee ein 39jähriger Mann kontrolliert. Er führte einen Elektroroller, für welchen er keinen aktuellen ...

