Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Berauscht im Straßenverkehr

Nordhausen (ots)

Am 25.04.2025, gegen 13:00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte eine 39jährige Fahrerin eines Pkw Audi in Nordhausen in der Halleschen Straße. Ein Drogenvortest schlug an, woraufhin eine Blutentnahme angeordnet wurde. Ein Bußgeldverfahren wird eingeleitet.

Um 23:15 Uhr wurde in Nordhausen in der Parkallee ein 39jähriger Mann kontrolliert. Er führte einen Elektroroller, für welchen er keinen aktuellen Versicherungsschutz vorweisen konnte. Zusätzlich verlief ein Drogenvortest positiv, sodass eine Blutentnahme angeordnet wurde. Entsprechende Anzeigen wurden gefertigt.

