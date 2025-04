LPI-NDH: Mit Poller kollidiert und geflüchtet

Nordhausen (ots) - Auf Kabel hatten es Diebe in Nordhausen abgesehen. Wie am Donnerstag festgestellt wurden, hatten sich Unbekannte in einer Tatzeit bis zum 20. April widerrechtlich zutritt auf ein Firmengelände in der Erfurter Straße verschafft. Dort entwendeten der oder die Täter Kupferkabel. Der Wert des erbeuteten Buntmetalls ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Wer beobachtet hat, wie sich Unbekannte widerrechtlich Zutritt auf das Fabrikgelände ...

