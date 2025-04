LPI-NDH: Werkzeuge aus Keller gestohlen

Mühlhausen (ots) - In der vergangenen Nacht brannten am Kiliansgraben im Bereich einer Tordurchfahrt mehrere Säcke mit Altkleidern. Durch die Flammen entstand geringfügiger Schaden an einem Gebäude. Bisherigen Ermittlungen zufolge wurden die Säcke durch Unbekannte in Brand gesetzt. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen 2.30 Uhr und 2.50 Uhr. Die Polizei in Mühlhausen bittet unter der Tel. 03601/4510 mögliche ...

