POL-HS: Fahrzeugaufbruch

Erkelenz (ots) - Zwei bislang unbekannte Täter brachen am 17. Juli (Donnerstag), zwischen 0.48 Uhr und 0.57 Uhr, die Tür zum Lager einer Discounterfiliale auf. Anschließend drangen sie gewaltsam in den Verkaufsraum des Geschäfts ein und entwendeten dort Alkohol und Tabakwaren. Ob es einen Zusammenhang mit dem Einbruch in einen Supermarkt in Gangelt gibt, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Rückfragen bitte ...

