POL-PPRP: Brand in einer Kleingartenanlage

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte brachen am Dienstagnachmittag (01.07.2025) den an einem Freibad im Strandweg geparkten VW Passat einer Frau auf und entwendeten einen Schlüsselbund aus diesem. Kurze Zeit später stellte die Eigentümerin fest, dass zwischen 17:20 Uhr und 17:40 Uhr auch in ihr Wohnhaus in der Weinbrennerstraße eingebrochen wurde. Nun ermittelt die Kriminalpolizei sowohl wegen des Einbruchs in den PKW als ...

