FW Celle: 90 Jahre Feuerwehr Groß Hehlen - Tag der offenen Tür für die ganze Familie und Besichtigung des neuen Feuerwehrhauses!

Die Ortsfeuerwehr Groß Hehlen feiert in diesem Jahr ihr 90-jähriges Bestehen - und lädt aus diesem Anlass am 23. August zwischen 10 und 17 Uhr herzlich zum Tag der offenen Tür ein. Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie freuen.

Ein besonderes Highlight ist die Besichtigung des neuen Feuerwehrhauses, das erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt wird. Darüber hinaus erwartet die Gäste eine Fahrzeug- und Technikausstellung, bei der moderne Einsatzfahrzeuge und Ausrüstung aus nächster Nähe erlebt werden können.

Auch die Jugendfeuerwehr ist mit Spiel und Spaß für die jungen Besucher dabei. Wer sich für die Arbeit der Feuerwehr interessiert und mehr erfahren möchte hat die Möglichkeit zu persönlichen Gesprächen mit den Mitgliedern der Wehr.

Musikalisch begleitet wird der Tag von Vereinen aus Groß Hehlen. Für das leibliche Wohl ist selbstverständlich gesorgt.

Die Ortsfeuerwehr Groß Hehlen freut sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher, die diesen besonderen Tag gemeinsam mit ihr feiern möchten.

Ort: Feuerwehrhaus Groß Hehlen, Zur Hasselklink 12 in Celle/Groß Hehlen Datum: 23.08.2025 Uhrzeit: 10 bis 17 Uhr

