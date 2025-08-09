FW Celle: Zwei Vegetationsbrände in der Witzlebenstraße
Celle (ots)
Zwei Mal rückte die Celler Feuerwehr am heutigen Samstag in die Witzlebenstraße aus.
Um 16:38 Uhr brannte zunächst eine kleine Fläche mit einer Größe von ca. 30 m². Das Feuer wurde durch die Einsatzkräfte schnell gelöscht.
Um 18:34 Uhr brannte erneut Gras- und Buschland. Das Feuer mit einer Größe von rund 400 m² wurde durch die Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht. Eine weitere Ausbreitung konnte verhindert werden.
Im Einsatz war jeweils die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache.
Rückfragen bitte an:
Freiwillige Feuerwehr Celle
Stadtpressewart
Florian Persuhn
E-Mail: info@feuerwehr-celle.de
http://www.feuerwehr-celle.de
Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell