Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Zwei Vegetationsbrände in der Witzlebenstraße

Celle (ots)

Zwei Mal rückte die Celler Feuerwehr am heutigen Samstag in die Witzlebenstraße aus.

Um 16:38 Uhr brannte zunächst eine kleine Fläche mit einer Größe von ca. 30 m². Das Feuer wurde durch die Einsatzkräfte schnell gelöscht.

Um 18:34 Uhr brannte erneut Gras- und Buschland. Das Feuer mit einer Größe von rund 400 m² wurde durch die Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht. Eine weitere Ausbreitung konnte verhindert werden.

Im Einsatz war jeweils die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell

