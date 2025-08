Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Besuch der Partnerfeuerwehr aus Hämeenlinna - gelebte Freundschaft über Grenzen hinweg

Celle (ots)

Am Dienstag, den 29. Juli, durfte die Feuerwehr Altenhagen zusammen mit Mitgliedern der Feuerwehr Groß Hehlen eine besondere Delegation willkommen heißen: Unsere Freunde der Feuerwehr aus Hämeenlinna - Celles Partnerstadt in Finnland - sind zu Besuch im Landkreis.

Nach ihrer Ankunft bezog die finnische Gruppe Quartier in der Jugendherberge in Müden (Örtze). Bereits am ersten Abend fand ein herzliches Willkommensgrillen statt, zu dem auch eine Abordnung der Feuerwehr Altenhagen anreiste. In entspannter Atmosphäre konnten erste Gespräche geführt und alte Bekanntschaften aufgefrischt werden.

Der Mittwoch stand ganz im Zeichen der gemeinsamen Feuerwehrarbeit: Auf dem Trainingsgelände des Niedersächsischen Landesamts für Brand- und Katastrophenschutz (NLBK) in Scheuen fand eine gemeinsame Übung statt - zusammen mit Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehren Groß Hehlen, Altenhagen und Hämeenlinna. Hier standen nicht nur taktisches Vorgehen und Technik im Fokus, sondern auch der Austausch von Wissen und Erfahrungen. Der Übungstag klang bei einem gemeinsamen Abend mit Grillwurst in Groß Hehlen kameradschaftlich aus.

Am Donnerstag folgte nach einer Stadtführung der Besuch der Finnen in Altenhagen. Vor dem Feuerwehrhaus traten die Wehren zum offiziellen Empfang an. Die finnische Delegation bedankte sich herzlich für die Gastfreundschaft und erinnerte an die langjährige Freundschaft und die vergangenen gegenseitigen Besuche in Deutschland und Finnland. Besonders betont wurde, dass aus den Begegnungen über die Jahre hinweg auch persönliche Freundschaften gewachsen sind.

Ein besonderer Höhepunkt des Besuchs war die Entscheidung der finnischen Feuerwehr Hämeenlinna, die Feuerwehr Altenhagen als Freundschaftsfeuerwehr/Partnerfeuerwehr aufzunehmen. In feierlichem Rahmen überreichte Vorstand Juha Hirvonen der Feuerwehr Altenhagen die höchste Auszeichnung, die in Finnland an Mitglieder oder Organisationen verliehen werden kann - die Standarte der Feuerwehr Hämeenlinna.

Zusätzlich wurde durch Tiitus Pykälämäki, den stellvertretenden Leiter der Jugendfeuerwehr Hämeenlinna, ein Baum als Geschenk überreicht. Dieser wurde gemeinsam mit Mitgliedern der Jugendfeuerwehren Altenhagen und Hämeenlinna auf dem Gelände eingepflanzt - als lebendiges Symbol für Freundschaft, Zusammenhalt und gegenseitige Wertschätzung. Ein Gedenkschild am Baum erinnert an diesen besonderen Moment.

Doch der Besuch ist damit noch nicht zu Ende: Ab Samstag, den 2. August, nimmt die finnische Feuerwehr gemeinsam mit der Jugendfeuerwehr Altenhagen am Kreiszeltlager des Landkreises Celle teil. Am Samstag wird dazu das gemeinsame Lager in Papenhorst bezogen - ein weiteres Highlight, das den kameradschaftlichen Austausch zwischen den Jugendlichen beider Länder fördern wird.

Die Feuerwehr Altenhagen bedankt sich herzlich bei den Kameradinnen und Kameraden aus Hämeenlinna - für das Vertrauen, die langjährige Verbundenheit und das gelebte Miteinander. Wir freuen uns schon jetzt auf viele weitere Begegnungen - in Deutschland oder Finnland.

Bericht: M. Gwinner (Ortsfeuerwehr Altenhagen)

