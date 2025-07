Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Entstehungsbrand in einer Alten- und Pflegeeinrichtung!

Celle (ots)

Am Mittwochnachmittag wurde die Feuerwehr Celle zu einer automatischen Feuermeldung in ein Alten- und Pflegeheim in der Münzstraße alarmiert.

Vor Ort war es zu einem Entstehungsbrand in einem Zimmer gekommen. Der Bewohner war durch Mitarbeitende aus dem Brandraum gebracht worden. Ebenfalls wurden durch das Personal vorbildlich weitere Bewohnerinnen und Bewohner in sichere Bereiche gebracht sowie weitere Maßnahmen getroffen.

Die Feuerwehr ging über eine tragbare Leiter in den betroffenen Raum vor und entfernte das Brandobjekt. Im Anschluss wurde der Raum kontrolliert und belüftet.

Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Celle-Hauptwache und Groß Hehlen sowie der Rettungsdienst und die Polizei.

