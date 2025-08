Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Öl auf der Aller

Am Mittwochmorgen wurde die Feuerwehr Celle an die Aller im Bereich der Pfennigbrücke alarmiert. Hier befand sich ein Motorroller im Gewässer. Betriebsstoffe waren ausgetreten. Nachdem der Roller durch die Polizei aus dem Gewässer geborgen worden war, wurden durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr Ölschlängel ausgebracht und Öl absorbierenes Papier aufgebracht. So wurde eine weitere Ausbreitung der ausgetretenen Betriebsstoffe verhindert. Weitere Maßnahmen sind vorerst nicht erforderlich.

Im Einsatz war der Chemie- und Strahlenschutzzug der Feuerwehr Celle und der Brandmeister vom Dienst.

