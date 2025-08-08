PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: 500m²Stoppelfeld brennen in Hustedt

Celle (ots)

Am Freitag um 15:13 Uhr wurde die Feuerwehr Celle zu einem Feldbrand im Ortsteil Hustedt alarmiert. Vor Ort brannten rund 500 m² Stoppelfeld. Der Brand konnte durch die Einsatzkräfte schnell unter Kontrolle gebracht und eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Ebenfalls wurde ein vor Ort befindlicher Mähdrescher eingehend kontrolliert, hier war während des Einsatzes eine Rauchentwicklung am Fahrzeug aufgetreten.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Hustedt, Scheuen, Groß Hehlen und Celle-Hauptwache sowie die Polizei.

