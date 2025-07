POL-PDTR: Radfahrer gefährdet

Morbach (ots) - In der Zeit zwischen Montag, 14.07.25, und Mittwoch , 16.07.25 um 15.30 Uhr, kam es in der Hochwaldstraße 13 in Morbach zu einer Sachbeschädigung an einer Hausfassade. Unbekannte Täter warfen vermutlich Steine an die Hauswand, wodurch zwei Fassadenplatten zu Bruch gingen. Wer kann sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat geben. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Morbach (06533/93740) oder ...

