Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Bushaltestelle "Maiwiese" in Birkenfeld

Birkenfeld (ots)

Am Abend des 19.07.2025 gegen 21:15 Uhr wurde an der Bushaltestelle "Maiwiese" in Birkenfeld eine Sachbeschädigung festgestellt. Unbekannte Täter haben offenbar eine Glasscheibe des verglasten Fahrgastunterstands mutwillig zerstört. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt. Die Polizeiinspektion Birkenfeld bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Ermittlung des Täters. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06782-9910 oder per Mail an pibirkenfeld@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell