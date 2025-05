Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Polizei stoppt überladenen Lkw mit gravierenden Sicherheitsmängeln

Krefeld (ots)

Am Dienstag (27. Mai 2025) kontrollierten Polizeibeamte ein mit Asphaltbrocken beladenes Fahrzeug. Dabei wurden zahlreiche gravierende technische Mängel sowie eine erhebliche Überladung festgestellt. Folgende Mängel waren die herausragendsten, aber nicht die einzigen, die zur unmittelbaren Stilllegung des Fahrzeugs führten: Die Ladung war gänzlich ungesichert, zudem waren die hintere sowie die linke Ladebordwand aus den Scharnieren gerissen. Sie wurden lediglich durch ein notdürftig verknotetes Seil zusammengehalten. Ein plötzliches Fahrmanöver hätte mit hoher Wahrscheinlichkeit dazu geführt, dass die schwere Ladung herunterfällt, was eine massive Gefährdung für den Straßenverkehr bedeutet hätte. Darüber hinaus war die Lenkung an der Koppelstange vorne links abgerissen und das zulässige Gesamtgewicht wurde um 700 Kilogramm überschritten. Doch damit nicht genug. Die Bremsleitungen waren ebenfalls stark korrodiert und die Bremsscheiben hinten links waren deutlich verschlissen. (95)

