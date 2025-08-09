Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Feuer in einer Küche

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Celle (ots)

Am Samstag um 21:19 Uhr wurde die Feuerwehr Celle zu einem Feuer in einem Gebäude in der Wittinger Straße alarmiert.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich die Meldung. Es brannte in der Küche eines gewerblich genutzten Einfamilienhauses. Personen befanden sich nicht in Gefahr. Unverzüglich ging ein Trupp unter Atemschutz in das Gebäude vor und konnte den Brand mit einem C-Rohr löschen. Im Anschluss folgten Nachlöscharbeiten und Belüftungsmaßnahmen. Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Altenhagen, Altencelle, Bostel und Celle-Hauptwache sowie der Rettungsdienst und die Polizei.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell