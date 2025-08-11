Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Öhningen, Lkr. Konstanz) Autofahrerin nimmt Radler die Vorfahrt - 20-Jähriger verletzt (09.08.2025)

Öhningen (ots)

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall auf der Einmündung des Seewegs auf die Hauptstraße am Samstagabend verletzt worden. Eine 41-Jährige bog mit einem Skoda vom Seeweg auf die Hauptstraße ein und übersah dabei einen in Richtung Gaienhofen fahrenden 20 Jahre jungen Mann auf einem Rennrad. Das Auto erfasste den Radler auf der Einmündung. Der 20-Jährige erlitt dabei Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Versorgung in eine Klinik. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell