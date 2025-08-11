Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Zwei Personen bei Auffahrunfall verletzt (10.08.2025)

Stockach (ots)

Zwei Personen sind bei einem Auffahrunfall auf der Ludwigshafener Straße am Sonntagnachmittag verletzt worden. Ein 85-jähriger Ford-Fahrer erkannte zu spät, dass ein vorausfahrender 52-Jähriger mit einem Audi aufgrund eines vor ihm abbremsenden Wagens ebenfalls verlangsamte und prallte in das Heck des Audis. Dabei erlitten sowohl der 85-Jährige als auch eine 49 Jahre alte Insassin des Audi Verletzungen. Beide kamen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. An beiden Autos entstand durch den Zusammenstoß Blechschaden in Höhe von je rund 5.000 Euro.

