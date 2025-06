Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Körperlicher Angriff auf 31-Jährigen in Rostock

Rostock (ots)

Am Montagabend des 16.06.2025 kam es zu einem körperlichen Angriff von mehreren Personen auf einen 31-Jährigen im Rostocker Stadtteil Groß Klein. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden der 31-Jährige und sein Begleiter gegen 19:30 Uhr im Bereich des Klenow Tores von einer Personengruppe von etwa acht Personen angesprochen. Im weiteren Verlauf griffen mehrere Personen aus dieser Gruppe den 31-Jährigen mit deutsch-russischer Staatsangehörigkeit an. Dabei soll ein Täter mit einem länglichen Gegenstand dem Geschädigten gegen den Kopf geschlagen haben. Anschließend flüchtete die Personengruppe. Ein Rettungswagen brachte den verletzten Geschädigten zur weiteren medizinischen Versorgung ins Südstadtklinikum. Dieser konnte noch am Abend das Klinikum wieder verlassen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes. Die Tatverdächtigen sind bislang unbekannt. Auch die Umstände der Tat sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Hinweise zu den Tätern und der Tat nehmen das Polizeirevier in Rostock-Lichtenhagen unter der TelNr.: 0381-77070 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zur Mitteilung von Hinweisen kann zudem die Onlinewache auf der Homepage der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de genutzt werden. André Falke Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst

