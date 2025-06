Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Ehre für 18 Jahre Engagement - Stadtbrandinspektor Thomas Temmann feierlich verabschiedet

Werne (ots)

Nach 18 Jahren an der Spitze der Freiwilligen Feuerwehr Werne wurde Stadtbrandinspektor Thomas Temmann am gestrigen Samstag feierlich verabschiedet. In einer bewegenden Zeremonie würdigten zahlreiche Gäste aus Politik, Feuerwehr und Hilfsorganisationen sein außergewöhnliches Engagement und seine Verdienste um das Feuerwehrwesen in Werne und darüber hinaus.

Die Feier begann mit einem Großen Zapfenstreich, eindrucksvoll gestaltet von den Spielmannszügen der Feuerwehren Werne und Selm sowie dem Bläsercorps Werne. Die musikalische Darbietung verlieh der Veranstaltung einen würdigen und festlichen Rahmen.

Bürgermeister Lothar Christ eröffnete die Veranstaltung mit einer bewegenden Rede, in der Christ seine Anerkennung, Wertschätzung und seinen Dank zum Ausdruck brachte. "Mit unermüdlichem Engagement, hoher Fachkompetenz und großem Verantwortungsbewusstsein hat er nicht nur Einsätze geleitet und Menschenleben geschützt, sondern war für die Kameradinnen und Kameraden über Jahrzehnte, ein Vorbild, Mentor und verlässlicher Ansprechpartner. Für seinen langjährigen ehrenamtlichen Einsatz als Wehrführer, stellvertretender Wehrführer und Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Werne, spreche ich ihm im Namen der Stadt Werne Dank und Anerkennung aus.", betonte Christ.

Abschließend verlieh Bürgermeister Lothar Christ Thomas Temmann die Ehrenmedaille der Stadt Werne und hob in seiner Ansprache die langjährige und vorbildliche Leitung der Feuerwehr sowie Temmanns stets vorbildliches Handeln im Sinne des Gemeinwohls hervor. Astrid Temmann erhielt von Bürgermeister Lothar Christ einen Blumenstrauß als Dank für die Unterstützung - ohne die Rückendeckung der Familie wäre ein solches Ehrenamt nicht möglich.

Gemeinschaftlich mit den Einheitsführern der Freiwilligen Feuerwehr Werne wurde Thomas Temmann ein Geschenk überreicht. Die Einheitsführer untermalten die Geschenkübergabe mit einer Rede und bedankten sich bei Temmann für die hervorragende Arbeit und Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren. Die Vertrauenspersonen der Einheiten übergaben Thomas Temmann stellvertretend für alle Kameradinnen und Kameraden ebenfalls noch ein Geschenk, welches "Die Leiter der Feuerwehr" war, nicht zu verwechseln mit "Der Leiter der Feuerwehr", welcher Thomas Temmann bis zu seiner Verabschiedung war.

Der stellvertretende Kreisbrandmeister Jörg Sommer bedankte sich in seiner Rede ebenfalls bei Temmann für die stets gute Zusammenarbeit auf Kreisebene. Sommer stellte fest "Mit einer Amtszeit von 18 Jahren bist du der aktuell dienstälteste Wehrführer im Kreis Unna - ab gleich bin es dann ich!".

Auch auf Landes- und Bundesebene wurde Thomas Temmann für seinen Einsatz geehrt. Die Ehrennadel der Jugendfeuerwehr NRW in Bronze wurde ihm in Anerkennung seiner Unterstützung und Förderung der Jugendarbeit verliehen. Stadtjugendfeuerwehrwart Robin Nolting hielt die Laudatio und betonte "Lieber Thomas, Du hast die Jugendfeuerwehr von Anfang an begleitet - nicht nur als Funktionsträger, sondern als Förderer, Möglichmacher und als Mensch mit Herz. Dafür sagen wir: Danke!". Kreisjugendfeuerwehrwart Patrick Schulte nahm die Überreichung der Ehrung vor.

Zudem erhielt Temmann das THW-Helferabzeichen in Gold - eine seltene Auszeichnung, die das enge und erfolgreiche Zusammenwirken zwischen Feuerwehr und Technischem Hilfswerk in Werne unterstreicht. Marcel Kaufeld vom Ortsverband Werne hielt die Laudatio und bedankte sich bei Temmann. Mit einem Augenzwinkern sagte Kaufeld "Und falls du ab jetzt Langeweile haben solltest: Im THW haben wir immer einen Platz für Dich frei!".

Den Höhepunkt der Ehrungen stellte die Verleihung des Deutschen Feuerwehr-Ehrenkreuzes in Gold dar, das ihm durch Dietmar Luft, den Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbandes Unna e. V., überreicht wurde. Diese höchste Auszeichnung des Deutschen Feuerwehrverbandes würdigt Temmanns jahrzehntelange Verdienste um das Feuerwehrwesen sowie seine herausragende Führungsarbeit.

Auch sein langjähriger Weggefährte Jörg Mehringskötter, mit dem Temmann 16 Jahre lang die Geschicke der Freiwilligen Feuerwehr Werne geleitet hat, ergriff noch einmal das Wort und hob die stets gute Zusammenarbeit mit Temmann hervor.

Emotional wurde es, als die Tochter von Thomas Temmann, Dr. Linn-Julia Temmann, an das Rednerpult ging und eine sehr persönliche und emotionale Rede für Ihren Vater vorbereitet hat.

Mit langanhaltendem Applaus verabschiedeten sich Wegbegleiter, Kameradinnen und Kameraden sowie Vertreter vieler befreundeter Organisationen von einem Feuerwehrmann, der das Ehrenamt mit Herz, Verstand und Leidenschaft gelebt hat. Temmann bleibt der Feuerwehr Werne selbstverständlich erhalten - wie er selbst sagte "Ab jetzt dann wieder als Löschknecht!".

Abschließend ernannte Bürgermeister Lothar Christ Tobias Tenk unter Berufung in das Beamtenverhältnis als Ehrenbeamter auf Zeit zum Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Werne und Sven Schubert zum stellvertretenden Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Werne. Tenk und Schubert waren beiden schon unter Temmann gute zwei Jahre stellvertretende Wehrführer.

