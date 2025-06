FW-WRN: Brand eines Gartenhauses drohte auf Wohnhaus überzugreifen

Freiwillige Feuerwehr Werne

Werne

08.06.2025 > 04:41 Uhr - 06:45 Uhr

In der Nacht zu Pfingstsonntag wurde der Löschzug Mitte um 04:41 Uhr mit dem Alarmstichwort "FEUER_2 - unklares Feuer // Flammen zu sehen // Knallgeräusche zu hören" in die Brevingstraße in Werne - Evenkamp alarmiert. Bereits um 04:43 Uhr erhöhte die Leitstelle aufgrund weiterer Anrufer und Informationen das Stichwort auf "FEUER_3 - brennt Gartenhaus // droht auf Wohnhaus überzugreifen" erhöht und alarmierte den gesamten Löschzug Mitte und die Leitung der Feuerwehr.

Bereits auf der Anfahrt war ab der Stockumer Straße, Ecke Ostring, eine starke Rauchentwicklung wahrnehmbar, weshalb der Löschzug Stockum nachalarmiert worden ist. Bei Eintreffen war ein enormes Flammenbild im rückwärtigen Bereich eines Wohnhauses zu sehen, weshalb Vollalarm für die Feuerwehr Werne ausgelöst worden ist.

Die genauere Erkundung ergab, dass ein Gartenhaus und die angrenzende Vegetation in Vollbrand gestanden hat. Das Feuer drohte auf das angrenzende Wohnhaus überzugreifen, weshalb umgehend eine Riegelstellung zum Wohnhaus mit einem Strahlrohr aufgebaut worden ist. Es wurden drei C-Rohre für die Brandbekämpfung von drei verschiedenen Seiten eingesetzt. Während der Löschmaßnahmen haben insgesamt zwei Gasflaschen, die im dortigen Gartenhaus gelagert waren, durch das Sicherheitsventil aufgrund der enormen Hitze abgeblasen. Diese konnten im Einsatzverlauf gesichert und gekühlt werden. Das Übergreifen auf das angrenzende Wohnhaus konnte verhindert werden. Gelagertes Kaminholz, welches zwischen dem Wohnhaus und dem Gartenhaus gelagert worden waren, geriet ebenfalls im Brand und musste abgelöscht werden. Bei dem Einsatz wurde keine Person verletzt.

Ein großes Lob gilt einigen Anwohnern der Brevingstraße, die den Einsatzkräften in den frühen Morgenstunden Kaffee und Kaltgetränke auf die Straße gebracht haben. Dies ist nicht selbstverständlich, zeigt aber dennoch die Wertschätzung gegenüber unseren ehrenamtlichen Einsatzkräften!

Im Einsatz waren 60 Einsatzkräfte aus allen Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Werne, der Rettungsdienst der Stadt Werne und die Polizei. Einsatzende konnte gegen 06:45 Uhr gemeldet werden.

