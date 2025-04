Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbefugter Gebrauch eines Fahrrades

Nordhausen (ots)

Ein hinreichend polizeilich in Erscheinung getretener Mann bereicherte sich in rechtswidriger Absicht an einem Fahrrad in der Hesseröder Straße. Mit diesem fuhr er dann zu einer Tankstelle im Stadtgebiet von Nordhausen. Hier ließ er von dem Fahrrad ab und entfernte sich in unbekannte Richtung. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten Ermittlungen wegen des unbefugten Gebrauchs des Fahrrades ein.

