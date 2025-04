LPI-NDH: Transporter kollidierte mit Radfahrer - ein Verletzter

Wülfingerode (ots) - Kurz vor der Bahnüberführung zwischen Wülfingerode und Bernterode kreuzte ein Wildschwein die Fahrbahn am Mittwoch, gegen 04.40 Uhr. Das Tier kollidierte mit einem Ford der sich auf der Landstraße in Richtung Bernterode (Breitenworbis) bewegte. Das Wildschwein verendete an der Unfallstelle. An dem Pkw entstand ein unfallbedingter Sachschaden, sodass es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt ...

mehr