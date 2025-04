LPI-NDH: Wildschwein kreuzt Fahrbahn

Mühlhausen (ots) - Gegen 14.15 Uhr befuhr ein Radfahrer am Dienstag die Feldstraße in Richtung Kiliansgraben. Ein Fahrzeug vor dem 40-Jährigen musste verkehrsbedingt anhalten. Dies erkannte der Mann zu spät und fuhr auf das vor ihm stehende Auto auf. Der Radfahrer wurde hierbei leicht verletzt und kam in das nächstgelegene Krankenhaus. An dem Pkw entstand ein unfallbedingter Sachschaden. Rückfragen bitte an: ...

mehr