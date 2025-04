Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach Unfall unerlaubt entfernt -Zeugen gesucht!

Dingelstädt (ots)

Am Fahrbahnrand in der Birkung Straße wurde ein roter BMW am Montag, gegen 22 Uhr, abgeparkt. Als das Fahrzeug dann am Dienstag, gegen 16 Uhr, wieder bewegt werden sollte, musste der Fahrzeugführer feststellen, dass der Pkw beschädigt wurde. Nach bisherigen Ermittlungen gehen die Polizeibeamten der Polizeiinspektion Eichsfeld davon aus, dass ein unbekanntes Fahrzeug gegen die vordere Stoßstange des BMW stieß und anschließend die Unfallstelle in Fahrtrichtung Silberhäuser Straße pflichtwidrig verlassen hat.

Die Polizei leitet ein Ermittlungsverfahren ein und bittet unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 um Zeugenhinweise.

Aktenzeichen: 0109248

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell