Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verfassungswidriges Symbol an Garage

Artern (ots)

Unbekannte brachten an einem Garagentor am Königsstuhl mit schwarzer Sprühfarbe ein Hakenkreuz auf. Das Symbol hatte die Abmaße von etwa 1 m x 1 m. Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser leiteten ein Ermittlungsverfahren ein, welche nun in der Kriminalpolizei Nordhausen bearbeitet wird.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0109279

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell