Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Löschgruppe Langern feiert 105-jähriges Bestehen

Werne (ots)

Am 27. und 28. Juni feiert die Löschgruppe Langern der Feuerwehr der Stadt Werne ihr 105-jähriges Bestehen mit einem großen Fest rund um das Gerätehaus am Osticker Berg.

"Für uns ist es das erste große Fest, seitdem wir vor zehn Jahren das 95-jährige Bestehen gefeiert haben", sagt Marc Mennes, der die Löschgruppe leitet. "Die bereits geplanten Feierlichkeiten zum 100-jährigen Jubiläum vor fünf Jahren mussten wir aufgrund der Corona-Pandemie absagen. Umso größer ist jetzt die Vorfreude darauf, mit unseren Gästen zwei schöne Tage zu verbringen", erklärt der Brandinspektor weiter. Die Brandschützer aus dem Werner Westen laden zunächst am Freitag, 27. Juni, ab 18 Uhr zum Grillabend für das Dorf. Diese Veranstaltung haben sie vor zwei Jahren initiiert, um den großen Zusammenhalt in der Bauerschaft zu leben und zu festigen. Der Samstag, 28. Juni, steht ab 14:30 Uhr ganz im Zeichen der Feuerwehr. Alle Einheiten der Feuerwehr der Stadt Werne sind dazu eingeladen, ebenso die befreundeten Einheiten aus Wethmar, Cappenberg und Südkirchen und natürlich alle, die mit der Löschgruppe Langern feiern möchten. Nach der offiziellen Begrüßung durch die Feuerwehr und Grußworten treten Gruppen aller Einheiten der Feuerwehr Werne um 16 Uhr zum Leistungsnachweis um den begehrten Wanderpokal an. Dabei geht es darum, eine vorgegebene Übung möglichst schnell und fehlerlos zu absolvieren. Wer den Pokal bis zum nächsten Wettbewerb mit in sein Gerätehaus nehmen darf, wird bei der Siegerehrung im Rahmen des Festabends mit Bürgermeister Lothar Christ ab 19:30 Uhr im Festzelt vor dem Gerätehaus verraten. Musikalisch begleitet DJ Andreas Büscher die anschließende Party. Am Samstag bietet die Feuerwehr unter anderem Kaffee und selbstgebackenen Kuchen an. Daneben gibt es einen Getränkestand und einen Imbisswagen. Für Kinder wird eine Hüpfburg aufgebaut und die Jugendfeuerwehr bereitet Spiele rund um das Thema Löschen vor, um den Nachwuchs an das ebenso schöne wie wertvolle Ehrenamt in der Freiwilligen Feuerwehr heranzuführen.

