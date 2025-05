Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Berufsfeuerwehrtag der Jugendfeuerwehr Werne

Am 17.05.2025 war es endlich wieder soweit: Die Jugendfeuerwehr Werne traf sich zu ihrem alle zwei Jahre stattfindenden "Berufsfeuerwehrtag" an der Feuerwache am Konrad-Adenauer-Platz. Am Berufsfeuerwehrtag verbringen die Jugendlichen und ihre Betreuenden 24 Stunden an der Feuerwehr und absolvieren unangekündigte Übungen, fast wie eine echte Berufsfeuerwehr. Zwischen den Übungseinsätzen ist genug Zeit für Ausbildung, Spiel und Spaß.

Zu Beginn des Berufsfeuerwehrtages am Samstag, den 17.05.202 um 09:00 Uhr stand erst einmal die Begrüßung und Fahrzeugeinteilung auf dem Plan. Die Jugendlichen wurden eingewiesen, wie sie sich allgemein und vor allem für den Fall eines realen Einsatzes der aktiven Kameradinnen und Kameraden zu verhalten haben. Im Anschluss ging es an die Fahrzeuge: Die drei Großfahrzeuge wurden von den Jugendlichen auf ihre Einsatzbereitschaft überprüft. Während dessen frischten die Jugendlichen ihr Wissen über die Beladung der Fahrzeuge auf. Der Löschzug Stockum hatte für die Jugendfeuerwehr sein LF20, der Löschzug Mitte sein LF20KatS und die Löschgruppe Holthausen ihr LF10 zur Verfügung gestellt. Ebenfalls wurden im Laufe des Berufsfeuerwehrtages der Einsatzleitwagen (ELW) und die Sonderfahrzeuge (Drehleiter und Rüstwagen) genutzt.

Danach hieß es "Zeit vertreiben". Bei dem herrlichen Sonnenwetter haben die Jugendlichen viele Aktivitäten auf dem Hof vor der Wache unternommen. Ob Badminton, Ballspiele oder auch Kickern - alle haben etwas gefunden. Doch die erste Einsatzübung ließ nicht lange auf sich warten: Um 09:57 Uhr, 10:05 Uhr und 10:14 Uhr piepten die digitalen Meldeempfänger und die Jugendlichen machten sich Einsatzbereit zu den Fahrzeugen auf. Insgesamt musste jedes Löschgruppenfahrzeug zu drei Einsätzen nacheinander fahren: Ein PKW-Brand, eine Ölspur und eine Tierrettung. Ein ziemliches hohes Einsatzaufkommen für den Anfang. Zurück an der Fahrzeughalle wurden die Fahrzeuge wieder einsatzbereit gemacht.

Zur Mittagszeit gab es ein paar belegte Brötchen und Joghurt, denn ohne Mampf kein Kampf! Die nächste Einsatzübung ließ auch gar nicht allzu lange auf sich warten. Um 12:46 Uhr piepten die digitalen Meldeempfänger. Diesmal kam es zu einer unklaren Lage mit einer eingeklemmten Person auf den Baubetriebshof der Stadt Werne. Der Einsatzleiter, welcher auch durch die Jugendlichen gestellt wird, erkundete die Lage und gab die einzelnen Befehle an die jeweiligen Gruppenführer der Fahrzeuge weiter. Eine Person war unter einem Anhänger eingeklemmt worden und musste befreit werden. Gleichzeitig wurden auf dem Gelände noch zwei Personen vermisst, welche gesucht und gefunden werden mussten.

Der nächste Einsatz war dann bereits um 14:34 Uhr. Eine unklare Rauchentwicklung auf dem Gelände der Firma Höttcke Holzhandel wurde gemeldet. Beim Eintreffen der Jugendlichen stand auf dem Gelände ein Container in Vollbrand. Umgehend mussten mehrere Löschangriffe aufgebaut werden. Die Wasserversorgung gestaltete sich gottseidank sehr einfach, da die Firma einen Löschteich vorhalten muss. Somit wurde auch die Wasserentnahme aus einem offenen Gewässer geübt. Abschließend gab es noch eine kleine Verpflegung bei der Firma, wofür wir uns herzlichst bedanken möchten.

Die nächste Einsatzübung sollte gemeinsam mit der Jugendfeuerwehr Selm-Bork absolviert werden, da schon eine jahrelange Freundschaft zwischen der Jugendfeuerwehr Werne und der Jugendfeuerwehr Selm-Bork besteht. Um 16:44 Uhr piepsten dann die Melder für die beiden Jugendfeuerwehren und es ging zu einem Scheunenbrand auf dem Hof Schulze Froning in Holthausen. Bei Eintreffen stand die Scheune in Vollbrand. Es wurden mehrere Personen noch vermisst. Unverzüglich gingen mehrere Trupps zur Menschenrettung in das Gebäude vor. Parallel wurde die Drehleiter aus Werne - Mitte in Stellung gebracht, um eine Brandbekämpfung von außen vorzunehmen. Die vermissten Personen konnten schnell aus dem Gebäude gerettet werden. Nun konzentrierten sich mehrere Trupps auf die Brandbekämpfung im Inneren des Gebäudes und auch von außen. Diese größere Einsatzübung hat den Zusammenhalt beider Jugendfeuerwehren gestärkt und es waren alle sehr zufrieden.

Als alle zurück an der Wache waren, wurde der Grill angemacht und die Jugendfeuerwehren haben gemeinsam zu Abend gegessen und sich gestärkt. Bei tollen Gesprächen und viel Austausch gab es Salate, Würstchen und Fleisch.

Gegen 20:11 Uhr piepsten die digitalen Meldeempfänger dann erneut. Für die Jugendfeuerwehr Werne ging es zu einem Chemieunfall am Anne-Frank-Gymnasium in Werne. Vor Ort war in einem Klassenraum eine unklare Substanz ausgelaufen und es waren Personen mit dieser Substanz kontaminiert. Die Maßnahmen beschränkten sich auf das Absperren der Einsatzstelle, der Menschenrettung und der Dekontamination der Personen.

Zurück gekehrt an der Wache wurden die Fahrzeuge wieder einsatzbereit gemacht und es kehrte langsam die Nachtruhe ein. Aber ehe die Betten fertig waren, lösten die Meldeempfänger erneut aus: Ein Wohnungsbrand rief die Jugendfeuerwehr auf den Plan. An der Einsatzstelle drang dichter Rauch aus dem Gerätehaus Holthausen und es wurden Personen vermisst. Von zwei Seiten konnte das Gebäude durch mehrere Trupps begangen werden. Die vermissten Personen konnten im dichten Rauch gefunden werden und der Brand konnte gelöscht werden. Zum Glück blieben die Meldeempfänger für den Rest der Nacht ruhig, sodass die Jugendlichen bis zum Morgen durchschlafen konnten.

Die Jugendlichen wurden aber dann um 07:30 durch die Meldeempfänger geweckt. Auf dem Hof Schollbrock in Ehringhausen ereignete sich ein Verkehrsunfall. Eine Person wurde unter einem Trecker eingeklemmt. Die Jugendlichen befreiten die Person mittels Hebekissen. Eine weitere Person musste von einem anderen Trecker patientenschonend gerettet werden.

Anschließend gab es an der Wache Frühstück, welches durch die Unterstützungsabteilung zubereitet worden ist. Die Betten wurden zurückgebaut, die Fahrzeuge gesäubert und die Feuerwache aufgeräumt. Nachdem alle Arbeiten abgeschlossen waren, fand noch eine kleine Aussprache statt. Das Fazit fiel dabei klar aus: Die Mühen der Betreuerinnen und Betreuer und der Kameraden, die bei der Vorbereitung der Übungen unterstützt unterstützt haben, hatten sich gelohnt.

Die Jugendlichen haben in diesen 24-Stunden hervorragend zusammengearbeitet und überall da geholfen, wo es nötig war. Sie konnten ihr gelerntes Wissen anwenden und vertiefen, haben aber auch viele neue Dinge ausprobieren und lernen können.

Gegen 11:00 Uhr wurde der Berufsfeuerwehrtag dann offiziell beendet und die Jugendlichen in den weiterhin sonnigen Sonntag entlassen.

Ein ganz besonderer Dank gilt der Firma RCS, welche den Container mit Paletten zur Verfügung gestellt hat, der Firma Höttcke Holzhandel für die Bereitstellung des Objektes und die tolle Verpflegung, dem Hof Schollbrock und der Stadt Werne. Ohne diese Unterstützung in verschiedenster Art und Weise wäre eine Durchführung des Berufsfeuerwehrtages unmöglich.

