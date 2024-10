Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Apotheke und Bäckerei

Hildesheim (ots)

Nordstemmen (tko) In der Zeit von Montag, 14.10.2024, 22.00 Uhr, bis Dienstag, 15.10.2024, 03.20 Uhr, kam es in der Hauptstraße zu einem Einbruch in die dortige Bäckerei und die Apotheke Die bisher unbekannten Täter hebelten die Haupteingangstür der Bäckerei auf, drangen in die Bäckerei ein und durchsuchten sie nach Diebesgut. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. In die Räumlichkeiten der Apotheke drangen die Täter nach Aufhebeln einer Seitentür ein. Auch die Räumlichkeiten der Apotheke wurden durchsucht. Zum möglichen Diebesgut können zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben gemacht werden. Der entstandene Sachschaden beim Einbruch in die Bäckerei beläuft sich auf ca. 1000 Euro, beim Einbruch in die Apotheke liegt der Sachschaden bei ca. 2500 Euro. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, um die Taten aufzuklären, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell