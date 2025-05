Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Brennender Holzhaufen auf Landwirtschaftlichen Anwesen in Werne-Horst

Werne (ots)

In der Nacht zum heutigen Donnerstag wurden die Leitung der Feuerwehr, der Löschzug Stockum und der Löschzug Mitte um 03:16 Uhr mit dem Alarmstichwort "FEUER_3 - brennt Holz im Hof // droht auf Heuscheune überzugreifen" in die Hellstraße in Werne - Horst alarmiert. Bereits auf der Anfahrt war ein Feuerschein und Funkenflug wahrnehmbar. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich dann die Meldung: Es brannte ein ca. 150 m² großer Holzhaufen im rückwärtigen Bereich des Anwesens. Umgehend wurde eine Brandbekämpfung mit zwei C-Rohren durch Trupps unter Atemschutz eingeleitet. Der Schwerpunkt lag in den ersten Minuten bei der Riegelstellung zu einem direkt angrenzenden Gebäude. Ein Übergriff auf dieses Gebäude konnte somit verhindert werden. Das Feuer war nach rund einer halben Stunde unter Kontrolle, sodass die Löscharbeiten Wirkung zeigten. Das Brandgut wurde mit Schaummittel abgedeckt, um das Feuer endgültig zu ersticken. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz waren 35 Einsatzkräfte mit 8 Fahrzeugen [1-KdoW-1, 3-ELW1-1, 3-HLF20-1, 3-LF20-1, 1-ELW1-1, 1-HLF20-1, 1-DLK23-1, 1-TLF3000-1], der Rettungsdienst und die Polizei. Einsatzende konnte der Kreisleitstelle gegen 05:00 Uhr gemeldet werden.

