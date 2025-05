Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: TH_1 - LZ1 - Tierrettung - Entenküken im Gully

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Werne (ots)

Am Samstagvormittag, den 17.05.2025, wurde eine Meldegruppe vom Löschzug 1 Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Werne um 10:39 Uhr zu einem Tierrettungseinsatz auf den Parkplatz am Krankenhaus Werne alarmiert. Passanten hatten aus einem Gullyschacht das Piepen eines Kükens wahrgenommen und daraufhin die Feuerwehr verständigt.

Nach Eintreffen der Einsatzkräfte wurde der betroffene Schacht lokalisiert und geöffnet. Tatsächlich konnte im Inneren bzw. einem Zulauf ein deutliches Piepen von dem Jungtier festgestellt werden. Zur Rettung des Tieres stieg ein Feuerwehrkamerad unter Sicherung mittels Seil und ausgerüstet mit einem Mehrgasmessgerät in den Schacht hinab. Dort konnte er ein kleines Küken aus einem seitlichen Zulauf aus seiner misslichen Lage befreien.

Das unverletzte Tier wurde anschließend in einem nahegelegenen See in sichere Umgebung entlassen. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich. Der Kreisleitstelle in Unna konnte um 11:39 Uhr Einsatzende gemeldet werden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Werne, übermittelt durch news aktuell